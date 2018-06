Exército nigeriano prende extremista em casa de senador

Bama foi descrito com o comandante que organizou o ataque ao sul de Maiduguri.

No comunicado não há referência ao nome do senador. Mas o único senador que tem casa na área é o senador Ahmed Zanna, membro do Partido Democrático, na Assembleia Nacional. O senador não foi encontrado para comentar neste sábado.

Os rumores indicavam que o Boko Haram recebia apoio de políticos na Nigéria. Este não é o primeiro senador acusado de ter ligações com o grupo islâmico. O senador Mohammed Ali Ndume está preso e responde a acusações de envolvimento com o grupo. As informações são da Associated Press.