Exército norte-coreano ameaça Coreia do Sul

PYONGYANG - O exército da Coreia do Norte prometeu nesta segunda-feira, 23, levar a cabo "ações especiais" com o objetivo de reduzir a cinzas em menos de quatro minutos o governo conservador da Coreia do Sul e seus meios de comunicação, em mais um lance da crescente animosidade entre as duas nações asiáticas, segundo comunicado divulgado pela imprensa estatal norte-coreana.

Ambas as Coreias anunciaram novos mísseis recentemente e há menos de duas semanas os norte-coreanos fracassaram no lançamento de um foguete que, de acordo com Pyongyang, serviria para colocar um satélite em órbita, e que o Ocidente classificava de "teste disfarçado".

A tensão na região tem gerado preocupações de que a Coreia do Norte planeje novo teste nuclear, repetindo o que fez em 2006 e 2009, logo após o lançamento de foguetes. Imagens de satélite obtidas por agentes da inteligência sul-coreana revelam que o Norte está escavando um novo túnel, numa indicação do que seria os preparativos para um terceiro teste nuclear.

No comunicado, os militares norte-coreanos prometeram dar início a "ações especiais" no curto prazo que "reduzirão a cinzas todos os grupos e as bases por provocações em três ou quatro minutos, ou em menos tempo, por meios peculiares sem precedentes e métodos de nosso estilo".

A Coreia do Norte critica Seul regularmente e na semana passada renovou sua promessa de lançar "uma guerra santa" sob a alegação que o presidente sul-coreano Lee Myung-bak havia insultado as comemorações do centenário de nascimento do fundador nacional Kim Il Sung, em 15 de abril passado.

