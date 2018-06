Exército paquistanês inicia ofensiva conta militantes

Comunicado do Exército divulgado neste domingo diz que a aguardada ofensiva no Waziristão do Norte foi iniciada sob a direção do governo paquistanês.

O Waziristão do Norte abriga uma série de militantes locais e estrangeiros, ligados à Al-Qaeda.

Os Estados Unidos pressionam há muito tempo o Paquistão para que realize uma operação na região, uma das últimas áreas do noroeste do país onde uma ação militar contra os militantes não havia sido iniciada. Fonte: Associated Press.