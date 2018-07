Exército paquistanês mata 30 militantes na fronteira afegã

CHITRAL - Soldados paquistaneses mataram 30 militantes afegãos que haviam cruzado a fronteira para atacar o Exército, disseram autoridades militares do Paquistão nesta segunda-feira, 10.

A investida de mais de 200 militantes afegãos, na noite de domingo, pode prejudicar ainda mais as relações já difíceis entre o Afeganistão e o Paquistão, que se acusam com frequência de não agirem para impedir as operações dos insurgentes na fronteira.

Um soldado paquistanês foi morto e outro ficou ferido no incidente, segundo autoridades do Paquistão. Não há relatos de fonte independente para confirmar o número de militantes mortos.

Segundo um dos altos funcionários paquistaneses, que não quis identificar-se, o ataque ocorreu na área de Barawai, na região de Alto Dir, e os militantes recuaram depois da reação do Exército.