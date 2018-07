Exército prende 'número 3' dos Zetas Um dos chefes do cartel Los Zetas detido na quarta-feira, identificado como o "número 3" da organização, foi acusado ontem de ter ordenado o incêndio do Casino Royal, em Monterrey, no norte do México, que matou 52 pessoas em agosto. Carlos Oliva Castillo, conhecido como "A Rã", de 37 anos, foi preso por soldados do Exército após intenso tiroteio na cidade de Saltillo, Estado de Coahuila. Segundo a polícia, ele comandava os Zetas em três Estados da fronteira com os EUA: Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas.