Exército sírio continua firme, apesar de deserções

O regime sírio mantém a lealdade das tropas com a manutenção do pagamento dos salários, mesmo que falte comida e combustível no restante do país, segundo funcionários de inteligência, que falaram em condição de anonimato nesta terça-feira.

O governo de Bashar Assad também usou milícias para atacar bairros sunitas em vez de envolver seu Exército, majoritariamente sunita. Segundo as fontes, a oposição aprendeu a usar táticas de guerrilha, mas ainda está muito desorganizada para tomar territórios. As informações são da Associated Press.