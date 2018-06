Exército sírio joga panfletos sobre Damasco Helicópteros do Exército da Síria lançaram milhares de panfletos sobre a cidade de Damasco nesta terça-feira, mandando os rebeldes entregarem as armas ou então enfrentaram "morte inevitável". A ação é parte de uma ofensiva para recapturar áreas da capital que estão sob controle da oposição ao regime do presidente Bashar Assad.