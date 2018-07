Exército Sírio Livre muda central de comando da Turquia para a Síria

BEIRUTE - Os líderes do Exército Sírio livre anunciaram que mudaram seu centro de comando da Turquia para a Síria. O general Mustafa al-Sheikh, que dirige o Conselho Militar do grupo rebelde afirmou que a mudança pretende unificar os grupos de oposição ao governo de Bashar Assad.

Segundo o general, a mudança ocorreu na semana passada, mas a nova localização do comando não foi divulgada. O coronel Riad al-Asaad divulgou um vídeo, "Comunicado número 1 interno do Exército Sírio Livre", informando a mudança da central do comando.

O Exército Sírio Livre tem sido o grupo rebelde mais atuante com a intenção de tirar Assad do poder. No entanto, seus comandantes estiveram sob críticas por liderar as ações da Turquia e por sua autoridade sobre redes de combatentes ser limitada.

