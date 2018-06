Exército sírio perdeu 106 soldados em dois dias

Quatorze militares foram mortos em ataque contra um posto do Exército na província de Daara, sul do país, nesta sexta-feira, disse a organização. Apenas na quinta-feira as Forças Armadas perderam 92 homens, no pior dia para as forças leais ao presidente Bashar Assad desde o início do conflito, em março de 2011. O Exército sírio sofreu 10 mil baixas até agora, afirmou um oficial de um hospital militar.

Das tropas mortas na quinta-feira, 36 pereceram em combates na província de Idlib, afirmou o Observatório, que é baseado em Londres e conta com uma rede de informantes em toda a Síria.

Nesta sexta-feira aviões de caça do regime bombardearam dois prédios na cidade de Maaret al-Numan, em Idlib. As forças do regime tentam recapturar a cidade, que foi tomada por oposicionistas na terça-feira após violentos confrontos. O local é importante por causa de sua posição estratégica, na estrada que liga as duas maiores cidades do país, Alepo e Damasco. As informações são da Dow Jones.