Exército sírio recupera rodovia estratégica Forças do governo da Síria reabriram uma importante rodovia de acesso a Alepo, no norte do país, em meio a violentos confrontos com rebeldes que tentam depor o presidente Bashar Assad, informaram a mídia estatal e ativistas contrários ao governo nesta segunda-feira. Houve baixas nos dois lados do conflito.