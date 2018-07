Exército sírio retoma bairro de Midan, em Alepo Tropas do governo sírio retomaram o bairro de Midan, considerado um dos mais importante de Alepo, maior cidade do país, após mais de uma semana de combates, embora o correspondente da agência France Presse (AFP) tenha dito que o controle de algumas ruas ainda não é total e não permita a volta dos moradores. Uma fonte militar síria disse à AFP que "Midan está sob controle do exército, mas não existe eletricidade", afirmou.