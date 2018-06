Exército sírio retoma controle de área perto de Damasco, diz TV

BEIRUTE - O Exército da Síria retomou o pleno controle de uma área anteriormente em mãos dos insurgentes a nordeste de Damasco, informou nesta quinta-feira, 25, a TV Al-Manar, do Hezbollah. A retomada fortalece o domínio do governo do presidente sírio, Bashar Assad, sobre o território no entorno da capital.

"O Exército sírio assumiu o total controle da cidade de Adra al-Omalia na zona rural a leste de Damasco", disse a TV. A área fica a de cerca de 30 quilômetros do centro de Damasco, mas distante de partes da Síria onde aviões dos Estados Unidos bombardeiam militantes do grupo Estado Islâmico (EI).

Os ataques aéreos liderados pelos EUA, iniciados na terça-feira, se concentraram no norte e leste da Síria.

As forças de Assad, apoiadas pelo movimento xiita libanês Hezbollah, vêm gradualmente retomando uma faixa de território que vai de Damasco até a costa do Mediterrâneo, restabelecendo o controle do governo sobre cidades e vilas ao longo da principal estrada norte-sul e na região montanhosa de Qalamoun, ao longo da fronteira com o Líbano.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo oposicionista com sede na Grã-Bretanha que monitora o conflito, disse que pelo menos 29 pessoas - 18 delas combatentes rebeldes - morreram durante combates na quarta-feira entre os insurgentes e as forças do governo nos arredores de Damasco. / REUTERS