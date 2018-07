Exército sírio retoma controle de Jisr al-Shughur A televisão estatal da Síria relatou neste domingo que o exército retomou o controle completo da cidade estratégica de Jisr al-Shughur (província de Idleb, a norte de Damasco), onde operações militares vinham sendo realizadas para conter "gangues armadas". Segundo a TV, as tropas continuam sua busca por "elementos armados" nas florestas e nas montanhas da região. O exército também encontrou dez corpos em uma vala comum, a maioria deles decapitada e com as mãos e pés amputados, de acordo com a mídia estatal. As informações são da Dow Jones.