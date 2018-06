Exército sirio tenta fechar rota de rebeldes

O combate foi concentrado na acidentada região de Qalamoun, nos arredores das cidades de Qara, Rima e Nabak. Esperava-se que o confronto ocorresse uma vez que tropas do exército sírio e combatentes rebeldes reforçaram suas posições antes do inverno, quando a maior parte da área está coberta por neve.

O Observatório para Direitos Humanos da Síria, sediado em Londres, disse que o conflito fechou uma estrada que liga a capital Damasco a cidade central de Homs. Aviões do exército sírio atiraram nos arredores de Qara e das montanhas próximas. Segundo o observatório, o grupo militante Hezbollah desembarcou milhares de homens no lado libanês da fronteira em preparação para a batalha. O Hezbollah entrou no conflito desde o começo do ano, oferecendo apoio as forças do governo na província central de Homs e nos subúrbios de Damasco. As forças do governo, aparentemente, buscam retomar o controle de toda a fronteira do país. Fonte: Associated Press.