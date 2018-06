Exército sudanês deixa região ocupada no Sul O Exército sudanês retirou-se ontem da região de Abyei, disputada com o regime do Sudão do Sul. Em um comunicado, o chefe da Força de Segurança Interina da ONU, Tadess Werede Tesfa, afirmou que a retirada é em respeito às resoluções internacionais sobre a região, ocupada pelo Exército sudanês em maio de 2011. O Sudão e o Sudão do Sul retomaram as negociações em Adis-Abeba para resolver as questões pendentes da disputa.