Exército suspende ações para viagem de líder das Farc

"Sim, as operações militares foram suspensas", afirmou um alto oficial militar. Ele não deu detalhes, mas confirmou que a interrupção foi ordenada por funcionários do governo.

As negociações realizadas em Havana desde novembro têm o intuito de encerrar o conflito armado que começou como uma revolta de camponeses contra a desigualdade de terra.

As conversas são as primeiras em mais de uma década destinadas a alcançar uma trégua negociada entre o governo de Bogotá e as Farc, que são o mais antigo e poderoso grupo rebelde na América do Sul, mas tem sofrido uma série de reveses militares nos últimos anos. As informações são da Dow Jones.