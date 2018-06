Exército tailandês anuncia toque de recolher Após declarar golpe de Estado com o objetivo de restaurar a ordem da Tailândia, o exército do país anunciou toque de recolher em todo o território entre 22h e 5h (horário local). O anúncio foi feito pelo porta-voz do exército, Winthai Suvaree, em uma mensagem transmitida pela televisão.