Exército turco bombardeia posições do PKK no Iraque pela primeira vez após tentativa de golpe

ANCARA - Militares turcos bombardearam posições do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque, na primeira operação deste tipo desde a tentativa fracassada de golpe militar na sexta-feira.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 20, pela agência de notícias turca Anadolu - citando "fontes de segurança" -, o bombardeio com caças de combate F-16 aconteceu na terça-feira na região de Kahurk, no norte iraquiano, e provocou a morte de 20 supostos guerrilheiros curdos.

A Turquia está em alerta para ameaça terrorista e, nos últimos meses, tanto o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) quanto o PKK cometeram atentados que causaram dezenas de mortos.

O último ataque atribuído ao PKK matou dois policiais na terça-feira na Província de Trabzon, no litoral do Mar Negro, no nordeste do país, quando uma viatura policial foi atacada com lança-granadas.

O PKK é considerado um grupo terrorista pela Turquia, Estados Unidos e a União Europeia (UE). / EFE