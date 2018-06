Exilado tibetano que se autoimolou morre na Índia Um exilado tibetano que ateou fogo ao próprio corpo na Índia, em protesto contra a visita do presidente da China ao país, morreu nesta quarta-feira. Jamphel Yeshi, de 27 anos, se autoimolou durante uma manifestação em Nova Délhi na segunda-feira. Ele saiu correndo aos gritos em meio aos manifestantes e jornalistas antes de cair no chão, com o corpo coberto pelas chamas.