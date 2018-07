'Existe um clima de tensão no ar' "O míssil que caiu aqui (Rishon Letzion), em campo aberto. A grande maioria cai em áreas vazias. Existe um clima de tensão no ar. As pessoas não estão nas ruas. Estão preocupadas com o filho que está no Exército ou com um amigo que não contactaram. A grande maioria das pessoas é a favor da operação. Onde eu moro, tenho um minuto e meio depois que soa a sirene para me abrigar. Você se esconde e espera ouvir o 'bum'. Mas a grande maioria dos mísseis é interceptada." / LUIZ RAATZ