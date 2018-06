Expansão doméstica chinesa é estratégica

Segundo o documento, o governo deve se concentrar na melhora da qualidade da urbanização para impulsionar a demanda doméstica.

Com a participação de autoridades chinesas, a conferência é vista como a primeira reunião para definição de políticas da nova liderança na China, que chegou ao poder em novembro.

Liderado pelo chefe do Partido Comunista, Xi Jinping, o encontro ocorre em meio a um cenário de crescimento moderado no país. Enquanto a atividade industrial cresceu e a produção expandiu, as exportações ainda são afetadas pela crise na zona do euro e pela recuperação lenta dos Estados Unidos. Analistas projetam crescimento de 7,5% e inflação de 4% em 2013 no país asiático. As informações são da Dow Jones.