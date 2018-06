Experiente política britânica rompe com defensores de saída da União Europeia

LONDRES - Uma experiente política britânica acusou os defensores da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) nesta segunda-feira, 20, de disseminarem mentiras, ódio e xenofobia, e disse que está se unindo ao campo que defende a permanência do país do bloco.

Sayeeda Warsi, ex-ministra e copresidente do conselho do governista Partido Conservador, acusou os defensores do rompimento com a UE de insinuarem equivocadamente que ficar no bloco faria uma grande quantidade de refugiados turcos e sírios rumarem para solo britânico no futuro próximo.

"Será que estamos preparados para contar mentiras, espalhar ódio e xenofobia só para vencer uma campanha? Para mim é ir longe demais", afirmou ela ao jornal The Times. "Não quero que o campo do 'Sai' governe este país e não quero que as mensagens vindas daquele campo formem a base do tipo de Reino Unido no qual quero morar e criar meus filhos", acrescentou.

A organização oficial Vote pela Saída minimizou a questão. Seu porta-voz disse não se lembrar que Sayeeda tenha se unido à campanha e se mostrou surpreso com seu anúncio. Sayeeda não desempenhou um papel proeminente na campanha favorável ao "Brexit" - como o movimento que defende a saída da UE é conhecido -, mas disse que passou bastante tempo defendendo a desfiliação.

Os britânicos irão votar em um referendo na quinta-feira, 23, para decidir se o país permanece ou não no bloco de 28 nações, uma escolha que terá consequências econômicas e políticas abrangentes para o Reino Unido e para o resto do continente. / REUTERS