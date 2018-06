Expira prazo do Estado Islâmico para resgate de japoneses

O governo do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, chegou a considerar se uma planejada alteração nas leis poderia dar base legal para uma ação militar contra militantes do EI, mas concluiu que não, segundo um documento que a agência Reuters teve acesso. A captura dos dois cidadão japoneses na Síria representa um "ato inaceitável de terror", diz o documento.

Mas o texto conclui que o ato não se enquadra nos pré-requisitos legais para o envio de forças japonesas, cujas atividades no estrangeiro são reguladas pela Constituição pacifista do pós-guerra, mesmo tomando-se em consideração uma planejada alteração na interpretação dada ao capítulo sobre a questão.

Em um vídeo veiculado na internet na terça-feira, um indivíduo vestido de preto e segurando uma faca entre os reféns, o jornalista Kenji Goto e Haruna Yukawa, ameaçava matá-los se Tóquio não pagasse US$ 200 milhões ao Estado Islâmico dentro de 72 horas.

Abe tem dito ser imprescindível salvar a vida dos dois homens, mas que o Japão não vai se curvar ao terrorismo. As autoridades japoneses se negaram a revelar se o país vai pagar qualquer resgate, medida que colocaria Tóquio em desacordo com os aliados Estados Unidos.

No entanto, fontes com conhecimento do assunto disseram que diplomatas japoneses afirmaram aos familiares dos dois prisioneiros, antes da divulgação do vídeo, que nenhum resgate seria pago. / REUTERS