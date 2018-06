Explosão antecipada evita possível ataque em Cabul Um pretenso homem-bomba morreu após o seu colete de explosivo detonar antes do previsto na manhã deste sábado (25) em Cabul, capital do Afeganistão. De acordo com o porta-voz da polícia local, os explosivos detonaram assim que o homem deixou sua casa, no sudeste da capital. Ninguém foi morto ou ferido, mas o acidente pode ter evitado uma explosão na cidade, que sofreu dois ataques suicidas em pouco mais de uma semana.