Explosão ao noroeste do Iraque deixa 19 mortos

Em outros ataques nesta quinta-feira, uma bomba presa a um miniônibus público explodiu matando quatro pessoas e ferindo outras seis no distrito de Shaab e três soldados morreram e cinco ficaram feridos após uma explosão ao norte da cidade de Mosul. No confronto três militantes foram mortos. Na cidade de Latifiyah, a principal cidade sunita localizada cerca de 30 quilômetros de Bagdá, uma bomba explodiu em uma feira ao ar livre matando ao menos cinco civis e ferindo outros nove.

Na quarta-feira, as Nações Unidas disseram que a violência tirou a vida de 7.818 civis no Iraque em 2013, o maior número de mortos em anos. Os dados da ONU para civis e forças de segurança durante o ano passado totalizaram 8.868 mortos. Fonte: Associated Press.