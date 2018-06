Explosão ao sul de Beirute deixa 5 mortos

A natureza da explosão ocorrida durante horário comercial no bairro de Haret Hreik ainda não foi esclarecida, mas autoridades libanesas de segurança disseram que a probabilidade é de que ela tenha sido causada por um carro bomba.

Caso a suspeita se confirme, esta será a última de uma serie de ataques que atingiu o Líbano nos últimos meses após a guerra civil na Síria ter espalhado a violência no pequeno país vizinho. A violência tem como alvo os bairros sunitas e xiitas, elevando as tensões que já são altas devido ao fato de cada uma dessas comunidades apoiar lados diferentes da guerra na Síria.

Autoridades no Líbano disseram que ao menos cinco pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas na explosão, algumas delas em estado crítico.

A explosão ocorre uma semana após um carro bomba ter explodido ao sul de Beirute matando o proeminente político sunita Mohammed Chatah, aliado importante do ex-primeiro-ministro Saad Hariri hostil ao Hezbollah e ao regime do presidente sírio Bashar Assad. Fonte: Associated Press.