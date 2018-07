Explosão atinge Afeganistão após anúncio sobre acordo

O número de vítimas pode ser maior por causa da força da explosão, que destruiu lojas a centenas de metros de distância e virou vários veículos. Testemunhas informaram que viram diversos corpos na área. A polícia isolou o local.

A explosão aconteceu horas depois de o presidente Hamid Karzai anunciar que negociadores norte-americanos e afegãos concluíram uma proposta para o acordo de segurança.

O Loya Jirga, ou Grande Conselho, foi convocado por Karzai justamente para discutir o acordo que permitiria que as tropas americanas permaneçam no Afeganistão após a retirada definitiva das tropas internacionais, no final de 2014.

Soldados faziam a segurança no local onde será realizado o conselho, que deve reunir cerca de 2,5 mil delegados.

O Taleban prometeu identificar os delegados do Loya Jirga como "traidores" se eles aprovarem o acordo e deixarem as tropas americanas permanecem no país. Falando a jornalistas horas antes do ataque, Karzai convidou o Taleban e outro grupo insurgente, o Hezb-e-Islami, a fazer parte na assembleia. "Eu gostaria que eles participassem do Loya Jirga", disse Karzai. "Eles são povo do Afeganistão e têm o direito de participar nessas assembleias."

Karzai acrescentou que, se o Loya Jirga se opuser ao acordo, ele não vai assiná-lo. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.