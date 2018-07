Explosão atinge gasoduto egípcio que supre Israel e Jordânia

CAIRO - Uma forte explosão ocorreu no gasoduto egípcio que abastece Israel e a Jordânia, informou na noite de segunda-feira, 11, início da madrugada de terça-feira, 12, no horário local, a agência oficial egípcia Mena, que deu a entender se tratar de um atentado.

A explosão aconteceu perto da cidade de Al Arish, norte da península do Sinai, disse a agência. "A região está sendo vasculhada na tentativa de se encontrar os autores da explosão e o tipo de explosivo utilizado", informou a agência Mena, acrescentando que as chamas "alcançaram 10 metros de altura".

A agência de notícias lembra ainda que esta é a quarta explosão ocorrida no gasoduto desde 11 fevereiro, data da renúncia do ex-presidente Hosni Mubarak. O último atentado contra o gasoduto ocorreu no dia 4 deste mês.As informações são da Associated Press.