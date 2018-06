Explosão atinge local onde torcedores assistiam a jogo da Copa na Nigéria

Não havia informações oficiais sobre vítimas, mas uma testemunha da Reuters perto do local ouviu um grande estrondo. Alguns moradores disseram que também ouviram uma segunda explosão.

Uma autoridade policial confirmou a explosão, mas se recusou a dar mais detalhes, enquanto uma fonte hospitalar contou que vários caminhões carregando corpos chegaram ao hospital.

Damaturu é a capital do Estado de Yobe, uma área que tem sido devastada por ataques do grupo militante islâmico Boko Haram, que em abril sequestrou mais de 200 meninas de uma escola no Estado vizinho de Borno.

O governo nigeriano advertiu aos moradores que evitem se reunir em público para assistir aos jogos da Copa do Mundo, preocupado com possíveis ataques.

O Boko Haram matou milhares de pessoas desde 2009 na sua luta para fundar um Estado islâmico no norte rebelde da Nigéria.

(Reportagem de Joe Hemba)