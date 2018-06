Explosão atinge o Ministério do Interior da Síria Uma explosão teve como alvo o Ministério do Interior da Síria nesta quarta-feira, informou a televisão estatal síria. Não existem ainda informações sobre mortes, mas várias pessoas teriam sido feridas no ataque. Os rebeldes que lutam contra o governo do presidente Bashar Assad têm desfechado cada vez mais ataques na capital síria, atingindo o coração do regime nos últimos dias. Os combates têm se intensificado na zona sul de Damasco e nos subúrbios ao redor da capital síria.