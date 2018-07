Explosão atinge sede de milícia pró-Assad em Damasco

Uma explosão foi ouvida nesta sexta-feira, 27, na capital síria, Damasco, perto de um edifício governamental que abriga uma milícia leal ao presidente sírio, Bashar al-Assad, disseram moradores da área e ativistas da oposição.

Veja também:

Massacres voltam à Síria e Liga Árabe pressiona ONU a 'rever' sua política

Explosão com dezenas de mortos põe em xeque cessar-fogo na Síria

Síria e rebeldes trocam acusações sobre explosões em áreas residenciais

Ambulâncias correram para o local no bairro residencial de al-Sinaa, no sul de Damasco, onde foi relatada a explosão, perto de uma garagem de ônibus do governo.

"O alvo ainda não está claro. Pode ter sido um carro-bomba ou um ataque com bomba improvisada contra um carro que passava perto da garagem", disse um ativista anti-Assad que se identificou apenas como Moaz e estava em Damasco.

"A garagem era usada por integrantes de milícias encarregadas de evitar manifestações anti-Assad na capital", disse Moaz.