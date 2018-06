Explosão atinge shopping na Nigéria e mata oito pessoas

As pessoas disseram que partes de corpos estão espalhados ao redor da saída do Emab Plaza.

A explosão é a mais recente de uma série de violentos ataques suspeitos de serem cometidos por extremistas islâmicos. As forças de segurança da Nigéria parecem incapazes de evitar os ataques quase diários por parte de rebeldes que atuam no nordeste do país.

Duas explosões em abril mataram cerca de 120 pessoas em Abuja. Ambas foram reivindicadas posteriormente por extremistas islâmicos do Boko Haram, que além desses ataques sequestraram mais de 200 adolescentes há dois meses e que são acusados de raptarem mais 90 pessoas nesta semana. Fonte: Associated Press.