Explosão atribuída a Israel deixa 2 feridos A imprensa libanesa disse ontem que duas pessoas ficaram feridas em uma explosão ocorrida entre as cidades de Srifa e Deir Kifa, no sul do Líbano. Segundo alguns relatos, Israel teria atacado instalações do serviço de espionagem do Hezbollah. Mas outras versões afirmam que um depósito de armas do movimento xiita teria explodido ou que um acidente em uma pedreira teria causado a explosão.