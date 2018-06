Explosão com caminhão de gás em maternidade mata dois no México

(Atualizado às 18h50)

CIDADE DO MÉXICO - A explosão de um caminhão de gás destruiu parte de uma maternidade no oeste da Cidade do México, matando ao menos duas pessoa. Segundo as autoridades, 66 pessoas também ficaram feridas, 22 em estado grave.

Inicialmente, falou-se em sete mortos, entre eles quatro bebês, mas depois o prefeito da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera disse que havia dois mortos.

A explosão ocorreu em razão de uma fuga de gás em uma mangueira do caminhão que estava abastecendo a cozinha do hospital de Cuajimalpa, na periferia da capital. “Tentaram conter a fuga e gás, mas não foi possível”, disse o prefeito da Cidade do México.

Vários bebês foram resgatados entre os escombros e levados a outros hospitais. Equipes de resgate ainda buscavam mais sobreviventes em meio a ruínas de concreto e metal, enquanto parentes desesperados tentavam obter informações.

“Estou muito preocupada por minha irmã. A trouxemos ontem e ela deu à luz. Não me deixam passar e quero saber como ela está”, disse Monserrat Garduño, de 32 anos.

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, manifestou seu pesar em uma mensagem pelo Twitter. “Minha tristeza e solidariedade aos feridos e aos parentes dos que perderam a vida no Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa”, escreveu.

As autoridades da Proteção Civil pediram à população que doe sangue nos hospitais da cidade, a fim de atender às necessidades de emergência.

Muitas áreas da Cidade do México não têm fornecimento de gás encanado e dependem de entregas feitas por caminhões. Em maio de 2013 um caminhão de gás colidiu e explodiu em uma estrada que liga a Cidade do México à vizinha Pachuca, deixando 27 mortos./ Reuters