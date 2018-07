Explosão da carro-bomba mata 4 em Mogadiscio

A explosão, que aconteceu por volta das 10h (de Brasília), ocorreu enquanto dois representantes do Quênia, o ministro da Defesa Yusuf Haji e o ministro de Relações Exteriores Moses Wetangula, estavam em visita ao país, informaram funcionários do governo.

Os ministros quenianos estão na Somália para uma reunião com líderes somalis, depois de o Quênia ter iniciado, no domingo, operações militares no sul somali contra militantes do grupo al-Shabab. Mas a explosão aconteceu a vários quilômetros do local onde, acredita-se, as autoridades estejam reunidas.

No início do mês, militantes do al-Shabab realizaram ataques com bombas em Mogadiscio que mataram mais de 100 pessoas, muitas das quais estudantes que se reuniam para verificar se haviam conseguido bolsas para estudar na Turquia. Foi o ataque mais sangrento realizado pelo al-Shabab na Somália.

Tropas somalis e da União Africana praticamente expulsaram o al-Shabab de Mogadiscio, mas o grupo prometeu realizar ataques na capital. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.