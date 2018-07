Explosão da gás deixa 46 feridos no sul da Rússia O porta-voz do Ministério de Emergências da Rússia, Alexandr Andreyev, disse que a explosão de um botijão de gás durante uma festa de casamento no sul da Rússia feriu 46 pessoas. Segundo o funcionário da região da Ossétia do Norte, 11 pessoas estão em estado grave após a explosão ocorrida neste sábado num pátio onde convidados estavam reunidos.