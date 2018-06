Explosão de bomba caseira deixa um homem morto no Chile A explosão de uma bomba caseira matou um homem em Santiago, capital do Chile, nesta quinta-feira, informaram autoridades do país. O promotor Claudio Orellana inicialmente falou que o homem identificado como Sergio Guillermo Landskron Silva estava manuseando a bomba quando ela explodiu por volta de uma da manhã (horário de Brasília), mas depois levantou a possibilidade de que ele só estivesse só observando.