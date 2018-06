Explosão de bomba em funeral mata 12 no Paquistão Um porta-voz do governo paquistanês informou que uma bomba explodiu num funeral no noroeste do Paquistão, matando 12 pessoas. O porta-voz da província Khyber Pakhtunkhwa, Shaukat Yousufzai, disse que a bomba que explodiu na cidade de Mardan nesta terça-feira também feriu 50 pessoas.