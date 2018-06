Explosão de bomba em mercado na Tailândia mata ao menos 3 pessoas

BANGCOC - Ao menos três pessoas morreram nesta segunda-feira, 22, na Tailândia e 18 ficaram feridas após a explosão de uma bomba em um mercado na conflituosa região de maioria malaia e muçulmana no sul do país, informaram fontes oficiais.

A bomba estava escondida em uma moto que foi introduzida no mercado Pimonchai de Ialá, capital da província do mesmo nome, e foi detonada no começo da manhã. "Há três mortos e 18 feridos", disse um porta-voz do comando militar do sul do país.

Imagens da emissora local PBS mostravam pilhas de escombros e toldos caídos em razão da explosão no interior do mercado, que foi isolado pela polícia.

A investigação inicial indica que o artefato foi colocado ao lado de um ponto de venda de carne de porco e ativado à distância. / EFE