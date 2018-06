Explosão de bomba mata quatro civis no Afeganistão Uma bomba escondida em uma motocicleta estacionada explodiu nesta quarta-feira em um mercado e matou quatro pessoas no sul do Afeganistão, disseram autoridades. Todas as vítimas do ataque em Spin Boldak, na fronteira com o Paquistão, eram civis, disse Zalmai Ayubi, porta-voz do governo provincial de Kandahar. Oito pessoas ficaram feridas na explosão, entre elas um policial de fronteira, afirmou Ayubi.