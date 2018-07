Explosão de bomba no Afeganistão mata ao menos 19 civis

O fato ocorreu por volta das 11h do horário local (4h30 de Brasília) em uma área situada entre a capital de Helmand, Lashkar Gah, e o distrito de Sangin, onde uma bomba explodiu ao lado de uma caminhonete que transportava civis.

Segundo a fonte, 19 pessoas morreram na detonação, incluindo cinco crianças e sete mulheres, enquanto outras cinco pessoas ficaram feridas.

As vítimas foram levadas imediatamente a um hospital próximo pelas forças de segurança.

Embora a insurgência tenha presença em todo o território, a violência é mais frequentes no cinturão sudeste, na fronteira com o Paquistão, onde predomina a etnia pashtun, a mesma dos talibãs.

As bombas caseiras são um dos métodos mais utilizados pelos fundamentalistas como forma de confrontar o governo afegão e provocar a saída das tropas estrangeiras do país, embora na prática causem um elevado número de mortes de civis.

O ataque desta quarta-feira em Helmand acontece depois que no dia anterior ao menos 62 pessoas morreram em dois atentados ocorridos em Cabul e no norte do país, que tinham como alvo congregações xiitas, corrente islâmica minoritária no Afeganistão.