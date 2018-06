Explosão de bombas em Bagdá deixa 5 mortos

O mercado, que fica em Sadr City, o maior bairro xiita da capital, estava lotado de clientes quando as bombas explodiram, por volta das 7h00 (1h00 de Brasília).

Às sextas, milhares de iraquianos costumam visitar mercados de animais para fazer compras e passear. Os mercados são o alvo favorito de militantes que procuram causar o maior número possível de vítimas.

A violência diminuiu no Iraque, mas ainda são comuns ataques de insurgentes a forças de segurança e civis com o objetivo de prejudicar o governo xiita do país. As informações são da Associated Press.