Explosão de caminhão-tanque mata 95 na Nigéria

Apesar das décadas de produção petrolífera na região, a maioria dos que vivem no delta continua desesperadamente pobre e não tem acesso a cuidados médicos, educação ou trabalho. A raiva por causa desta situação fez com que, em várias ocasiões, jovens atacassem empresas de petróleo estrangeiras instaladas no local e roubassem combustível dos oleodutos.

Yushau Shuaib, porta-voz da agência de emergências do país, disse que 95 pessoas morreram na explosão ao correrem para o caminhão com o objetivo de pegar combustível.

O acidente com o caminhão aconteceu perto da cidade de Okogbe, no Delta do Níger, região de pântanos, manguezais e riachos. A causa da quebra do veículo ainda é desconhecida, embora acidentes sejam comuns na Nigéria, onde estradas não recebem manutenção e os motoristas dificilmente obedecem às leis de tráfego. A corrupção geralmente atrasa ou dificulta os projetos de manutenção rodoviária no país.

O ativista do meio ambiente Nnimm Bassey responsabilizou as estradas ruins pelo acidente. "O acontecimento nos conta uma trágica história sobre o estado da infraestrutura nacional e a pobreza do povo." As informações são da Associated Press.