Explosão de carro-bomba em Beirute mata 8 e fere dezenas

Ainda não se sabe o motivo por trás do atentado. Mas nos últimos meses vêm crescendo as tensões e embates causados pela guerra civil na Síria. De acordo com a agência de notícias National News, a explosão ocorreu a apenas 200 metros da sede do partido cristão Phalange, que é hostil ao regime do presidente do país vizinho, Bashar Assad.

A Cruz Vermelha e oficiais de segurança afirmaram que pelo menos 61 pessoas ficaram feridas. A agência de notícias estatal fala em 78 feridos.

Um fotógrafo da Agência France-Presse viu dois prédios de apartamentos destruídos. Um deles ainda estava em chamas enquanto funcionários da Cruz Vermelha retiravam as vítimas. As informações são da Associated Press e Dow Jones.