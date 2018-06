Explosão de carro-bomba mata ao menos oito pessoas no sul da Turquia

Texto atualizado às 20h

ISTAMBUL - Ao menos oito pessoas foram mortas e 60 ficaram feridas nesta segunda-feira, 20, na explosão de um carro-bomba perto de uma delegacia na cidade turca de Gazientep, no sul do país, próximo da fronteira com a Síria. A agência de notícias turca Dogan citou um porta-voz do governo local afirmando que a explosão foi detonada por controle remoto.

Veja também:

Turquia alerta sobre falta de espaço para refugiados sírios

Turquia inicia distribuição de ajuda na fronteira com a Síria

A Turquia abriu um centro de refugiados na cidade para lidar com a grande quantidade de sírios que fogem da violência no país.

O ataque da segunda-feira não foi imediatamente assumido por nenhum grupo, mas rebeldes curdos atacam com frequência a região.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC