Explosão de carro-bomba mata duas pessoas na Síria

Um carro-bomba explodiu neste sábado em uma cidade do sul da Síria conhecida como o berço da revolta do país, matando pelo menos duas pessoas, segundo a agência de notícias estatal SANA. A explosão aconteceu em um momento no qual o governo sírio continua a impedir um comboio da Cruz Vermelha de prestar ajuda a um rebelde bairro da cidade central de Homs.

A SANA afirmou que o ataque ocorreu em uma rotatória no coração de Deraa, uma área conhecida como Deraa al-Balad, deixando muitas vítimas e danificando prédios e lojas.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos, baseado em Londres, disse que duas pessoas foram mortas em várias foram feridas na explosão.

A Síria tem registrado uma série de atentados suicidas. No dia 10 de fevereiro, bombas suicidas explodiram em complexos de segurança na cidade de Aleppo, baluarte do governo, matando 28 pessoas e trazendo uma violência significativa pela primeira vez para a cidade.

A capital do país, Damasco, outro bastião do presidente Bashar Assad sofreu três atentados a bomba nos últimos dois meses. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.