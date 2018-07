Explosão de carro-bomba mata pelo menos 4 na Síria Um militante suicida detonou um carro-bomba perto de um complexo de segurança do governo sírio neste domingo, provocando a morte de pelo menos quatro pessoas, informou a mídia estatal. O ataque ocorreu em Qamishli, no nordeste da Síria, a mais de 700 quilômetros de Damasco. Segundo grupos de oposição, oito agentes do serviço secreto sírio morreram e dezenas ficaram feridos, mas não foi possível checar os números divergentes junto a fontes independentes.