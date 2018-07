Explosão de carro-bomba no Paquistão mata ao menos 8 pessoas

O carro estava estacionado do lado de fora da casa de Naseer Mengal, ex-ministro do Petróleo e dos Recursos Naturais, de acordo com oficiais da polícia. Diversos militantes trocaram fogo com seguranças particulares depois da explosão.

Forças paramilitares cercaram a área e buscavam os agressores, que detonaram o carro à distância.

A explosão estilhaçou vidraças e cortou as linhas de eletricidade. Imagens ao vivo exibidas pelos canais locais de TV mostravam nuvens de fumaça saindo dos carros em chamas no lugar do ataque.

Funcionários dos serviços de emergência e da polícia afirmaram que acreditam que o número de mortes aumentará.

O Baluchistão é a maior e mais pobre província do Paquistão, onde militantes separatistas promovem uma insurgência para exigir mais autonomia e controle sobre os recursos naturais da região.

Militantes pró-Taliban também estão em atividade na província, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.