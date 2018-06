Explosão de carro-bomba reivindicada pelo EI deixa ao menos 6 mortos em Bagdá

BAGDÁ - A explosão de um carro-bomba no leste da capital do Iraque, Bagdá, matou ao menos seis civis e deixou outros 15 feridos nesta quinta-feira, 5, em um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), disseram médicos e a polícia.

A Amaq, veículo de propaganda do grupo extremista, disse que um carro estacionado carregado com explosivos foi detonado na área de Al-Obeidi, tendo como alvo muçulmanos xiitas, que o grupo sunita ultrarradical considera infiéis.

A região da explosão desta quinta próxima ao distrito de Cidade de Sadr, onde ataques na semana passada, alguns deles reivindicados pelo Estado Islâmico, mataram mais de 60 pessoas, em um sinal de escalada da violência na capital iraquiana à medida que forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos tentam expulsar os militantes da cidade de Mossul, ao norte.

O Estado Islâmico perdeu a maior parte do território que havia conquistado no norte e no oeste do Iraque em 2014, e ceder Mossul representaria provavelmente o fim de seu autodeclarado califado. No entanto, os insurgentes continuam capazes de realizar ataques no Iraque. / REUTERS e EFE