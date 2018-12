Explosão de fogos de artifício deixa 28 pessoas queimadas na Colômbia

BARRANQUILLA (COLÔMBIA) - Pelo menos 28 pessoas ficaram queimadas neste sábado, várias em estado grave, após a explosão de uma grande quantidade de fogos de artifício no município colombiano de Manatí, no departamento do Atlântico, informaram autoridades de saúde.

A secretaria de Saúde do departamento do Atlântico disse que os 28 feridos, entre os quais há seis menores de idade, foram levados ao hospital da cidade vizinha de Sabanalarga, onde estão sendo estabilizados para determinar transferência para um hospital de queimados.

Segundo as primeiras informações, os fogos, que estavam prontos para a realização da festa da Imaculada Conceição, não ficaram firmes. Por conta disso, a estrutura foi desmontada e, neste momento, os artefatos explodiram. /EFE